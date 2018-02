Tiroteo frente a agencia de inteligencia estadounidense deja un herido

"Podemos confirmar que hay una persona herida, aunque aún no sabemos como se produjeron esas heridas", informó un portavoz de la NSA, quien añadió que todas las autopistas de la zona estaban cerradas "a raíz de una investigación policial".

La Casa Blanca señaló que el presidente Donald Trump ya había sido informado sobre el tiroteo.

Por su parte, el FBI indicó que una agencia en la ciudad de Baltimore estaba preparándose para asumir las investigaciones del caso, aunque agregó que era "prematuro" determinar si se trató de un ataque a la instalación.

Los agentes "aún están conociendo los hechos", informó la policía federal.

Cadenas de televisión locales habían difundido imágenes de un vehículo de color negro, con marcas de disparos en los vidrios e incrustado en las barreras que protegen el ingreso al complejo.

