Reinstalan a partir de este miércoles el viceministerio de Transparencia Fiscal

La instalación de la nueva dependencia cobra vigencia con el acuerdo gubernativo 25-2018 y funcionará para agilizar las contrataciones en el Estado y brindar asesoría a las unidades de compras de las dependencias gubernamentales, ya que se contará con el Registro de Precalificados de proveedores para lograr una adecuada prestación de servicios por los oferentes.

El viceministerio de Transparencia contará con la Dirección de Transparencia, la Dirección General de Adquisiciones, el Registro General de Adquisiciones del Estado y Dirección de formación y desarrollo profesional en compras.

Estrada indicó que el proceso para reabrir el viceministerio de Transparencia duró un año, pero su implementación llevará de dos a tres meses por los pasos que se deben cumplir.

En dicha reunión el vicepresidente, Jafeth Cabrera, conoció los resultados de la recaudación fiscal de enero, donde por Q127 millones se sobrepasó la programación mensual vigente que era de Q5 mil 565 millones.

No obstante, la Superintendencia de Administración Tributaria no tendrá una nueva meta fiscal porque no se aprobó el presupuesto general que mantiene un total de ingresos fiscales por arriba de Q57 mil 900 millones.

Por aparte, el presidente en funciones del Banco de Guatemala, Sergio Recinos, comentó que en marzo el Fondo Monetario Internacional hará su revisión anual de la aplicación del Capítulo IV, que evalúa las variables económicas.