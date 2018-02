Mario Cimarro se desnuda en Instagram a sus 46 años

..le prometi que la besaria un millon de veces antes de morir, cincuenta al dia por el resto de mi vida, asi cuando ya no estuviera, ella podria sonreir sabiendo que no hubo tan siquiera un pequeño espacio que me falto por besar.

