China se sube al escáner de control de maletas para no soltar su cartera "por temor"

Una china temerosa de que le robaran el dinero no dudó en pasar de rodillas por el escáner de control de maletas de una estación de trenes para no soltar su cartera, causando una ola de comentarios jocosos en las redes sociales.

En el video se ve la silueta de la mujer en la pantalla de control del escáner de la estación central de Dongguan, sur de China.

Las imágenes muestran como la china se pone de rodillas en la cinta del escáner y aparece por la boca de salida del aparato frente a pasajeros sorprendidos.

love these eerie and powerful new paintings by *checks notes* The Rapiscan Systems Secure 1000 at Dongguan Central Station https://t.co/z0FThXx7eX pic.twitter.com/z25RPBsnBa

— ཊལབསརངཧ (@David_Rudnick) February 14, 2018