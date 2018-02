El Reino Unido confirma que tres turistas británicos murieron en accidente en el Gran Cañón

El ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido informó este domingo que tres turistas británicos murieron en Estados Unidos al estrellarse un helicóptero en el Gran Cañón del Colorado el sábado.

Otros tres británicos y también el piloto resultaron heridos en el accidente, que se produjo cerca de las 05h20 pm (00H20 GMT) del sábado.

El Gran Cañón es una gigantesca garganta atravesada por el río Colorado y situada en el parque nacional del mismo nombre.

Los medios locales informaron que el Eurocopter EC130 estaba contratado para un tour.

Francis Bradley, el jefe de policía de los Hualapai, dijo que el accidente se produjo en la zona oeste del Gran Cañón, situada al noroeste del estado de Arizona.

