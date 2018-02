Asesinan a tiros al "Principe del corrido" en México

Se trata de Javier Reyes quien sufrió un atentado en calles de la delegación Tláhuac, México.

La Procuraduría General de Justicia informó que policías preventivos hallaron al cantante, de 33 años, la madrugada del viernes malherido, por lo que fue trasladado por socorristas a un centro asistencial donde murió tres horas después.

Según la investigación de la Policía, Reyes viajaba en una camioneta Buick, la cual presentaba más de 10 impactos de bala. Minutos antes del atentado era perseguido por una camioneta, por tal motivo, la corporación policiaca se encuentra analizando las cámaras que estaban cerca del lugar del atentado.

De acuerdo con medios internacionales, Reyes estaba sentado en el lado del conductor, en el asiento del copiloto había una pistola negra tipo Glock 17. Las autoridades al percatarse que el cantante tenía una lesión en la cabeza solicitaron los servicios de emergencia; en el lugar fue diagnosticado con traumatismo craneoencefálico.

Además tenía lesiones por arma de fuego en el hombro derecho y en las costillas izquierdas. El intérprete fue trasladado al Hospital General de Tláhuac donde perdió la vida.

Así dice un corrido que habla de Felipe de Jesús Pérez Luna, conocido como El Ojos, quien fue abatido el pasado 20 de julio del 2017 durante un operativo de la Marina en Tláhuac.

La canción es cantada por Reyes, que se dedicaba a componer narcocorridos.

“Aquí no se mueve nada, sin consultarme primero, tengo gente de confianza que se mueren en el ruedo. Mi trabajo me ha costado mantenerme en este puesto, no le busque y no le raje porque los mando al infierno… se los he dejado claro a contrarios y al gobierno, esta plaza se respeta y se los dice su dueño…”.