Tragedia por grave hundimiento en carretera de China

"Nueve obreros tuvieron que ser socorridos. (…) Las operaciones de salvamiento y de rehabilitación (de la carretera) siguen adelante" indicó una fuente municipal de China.

De acuerdo con el conteo de las autoridades, al menos ocho personas murieron y otras tres quedaron desaparecidas como resultado del hundimiento, provocado por una fuga de agua en las obras de una estación de metro.

En un comunicado, la municipalidad explicó que la inundación del subsuelo donde tenían lugar los trabajos provocó el colapso de la calzada, en Foshan, metrópolis industrial de la provincia de Guangdong (sur).

Imágenes de la catástrofe mostraban un gran cráter lleno de agua y barro, en medio de una gran carretera cuyo asfalto estaba agrietado.

Latest on China's Foshan road collapse:

– at least 8 confirmed dead

– 9 rescued, 3 remain missing

– collapse area at subway construction site (pic via local media) pic.twitter.com/Qd881Yglnj

— CGTN (@CGTNOfficial) February 8, 2018