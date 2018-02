Ministro de Salud: “Yo puedo hablar con cualquier diputado, donde yo quiera”

En redes sociales circularon fotografías el pasado fin de semana en las cuales se hacía referencia a una reunión entre el ministro de Salud, Carlos Soto, y el diputado del Movimiento Reformador (MR), Luis Hernández Azmitia, la cual se desarrolló en un restaurante.

Acerca de este tema se pronunció Soto. “Yo soy transparente y no me estoy escondiendo de nadie”. “Fui a hablar con él de la ley de dignificación del salubrista porque no me parece correcto cómo está planteada”, dijo hoy en conferencia de prensa.