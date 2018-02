Realizan emotivo homenaje al doctor Aldo Castañeda

Con la develación del “Departamento de Cardiología y Cirugía Cardiovascular Pediátrica Dr. Aldo Castañeda”, la Unidad de Cirugía Cardiovascular de Guatemala (Unicar) honró el sábado la labor del cardiólogo Aldo Castañeda, pionero en el campo de las cirugías cardiovasculares de neonatos en el país.

Según un comunicado de prensa, la celebración se llevó a cabo entre amigos, familiares y destacados profesionales quienes aplaudieron el esfuerzo y compromiso del doctor durante su loable trayectoria.

“Me siento honrado por este reconocimiento. He dedicado mi vida a la investigación y estudios para que más niños tengan la oportunidad de una mejor calidad de vida a través de esta cirugía de corazón, y hoy no me queda más que agradecer a todos los colegas que continúan con esta gran labor”, comentó Castañeda.

Foto: Cortesía

Trayectoria

El parteaguas de la cirugía cardiovascular pediátrica en Guatemala se dio en 1997, con el retorno de Castañeda

“Su devoción por la ciencia, su trabajo emprendedor, innovador e incansable por una mejor condición de salud de los niños con problemas cardiovasculares alrededor del mundo, lo llevó a desarrollar un exitoso programa médico-quirúrgico de pediatría cardiovascular en Guatemala, dedicado principalmente a tratar a niños de familias de escasos recursos”, destaca el comunicado.

Foto: Publinews

En 1998, el médico estableció una fundación que actualmente lleva su nombre (Fundación Aldo Castañeda, FAC). Con la ayuda de la FAC, el departamento de Cirugía Cardiovascular Pediátrica de la Unicar (Unicarp) se ha desarrollado.

Hoy en día, el departamento cuenta con cardiólogos especializados en ecocardiografía, hemodinámica y electrofisiología, cirujanos cardiovasculares pediátricos y médicos especialistas en cuidados intensivos y anestesia, además de profesionales especializados en odontopediatría, psicología y nutrición, resalta el texto.