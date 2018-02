FOTOS. Choque de trenes en Carolina del Sur deja 2 muertos y 100 heridos

Las autoridades informaron que uno de los trenes era de la compañía Amtrak y se descarriló cerca de la ciudad de Columbia, capital del estado, tras chocar hacia las 02:30 (hora local) con un tren de carga en su ruta de Nueva York a Miami.

"Estamos profundamente tristes de anunciar el deceso de dos de nuestros empleados", apuntó la empresa en un comunicado, en el que detalló que la locomotora descarriló junto a algunos vagones, con 139 pasajeros y ocho tripulantes a bordo.

Un total de 116 personas fueron trasladadas a hospitales cercanos, muchas con "heridas menores", dijo el gobernador Henry McMaster a periodistas, agregando que el tren de carga aparentemente estaba vacío.

"Necesitamos un diálogo nacional" sobre la seguridad en los trenes, agregó el responsable, después de visitar a los pasajeros en un refugio instalado por la Cruz Roja.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que pasaba el fin de semana en Florida, fue informado del accidente, indicó una portavoz de la Casa Blanca.

"Mis pensamientos y oraciones están con todas las víctimas involucradas en la colisión de trenes esta mañana en Carolina del Sur", escribió el mandatario más tarde en su cuenta de Twitter.

My thoughts and prayers are with all of the victims involved in this mornings train collision in South Carolina. Thank you to our incredible First Responders for the work they’ve done!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 4, 2018