Excancilleres: "Gobierno se desgasta por insistir en tema CICIG ante ONU"

Cada vez más el presidente, Jimmy Morales, se aleja de mostrar su lucha contra la corrupción e impunidad al insistir en denunciar el trabajo del comisionado Iván Velásquez o el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) ante la ONU, de acuerdo con expetos que Publinews consultó.

Según el excanciller Edgar Gutiérrez, el gobierno de Morales queda en una situación complicada, ya que es el único interesado en desmantelar a la CICIG, porque dicha comisión es vista en el mundo como un ejemplo para la lucha contra la corrupción.

“La CICIG está haciendo un buen trabajo y los que se sienten afectados están inventado historias”. Rafael Espada, exvicepresidente de la República

Jovel viajó la semana pasada a la ONU para “hablar” del trabajo del comisionado y pedir cambios en el acuerdo de la CICIG.

“No hubo un acuerdo entre el secretario de la ONU y la ministra Jovel, por lo que no darán declaraciones para no generar más desacuerdos”, resaltó Gutiérrez sobre el silencio que ha mantenido la encargada de la diplomacia nacional.

Gobierno se desgasta

Fernando Carrera, exministro de Relaciones Exteriores, comentó que lo único que logra el gobierno “es un desgaste ante la comunidad internacional porque no comprende la lucha contra la corrupción”.

Coincidió con Gutiérrez de que no habrá ninguna declaración por la ministra Jovel porque no tendrá nada que informar, pues no logró que el secretario de la ONU aceptara las quejas del gobierno sobre el trabajo de Velásquez.

Una de las razones por las que no se aceptó el rechazo del gobierno de turno, según Gutiérrez, se debe a que también organizaciones de la sociedad reconocen el trabajo del jefe de la CICIG.

Por último, recordó que Estados Unidos tiene una política bipartidista desde 2014 de combatir la corrupción.

