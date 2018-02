Dos hermanas desfiguraron y quemaron a una niña de cinco años "para liberarla"

Dos hermanas acusadas por la policía de desfigurar a una niña de cinco años en un rito vudú deberán responder a cargos de asalto, se informó el sábado.

El diario Brockton Enterprise informó que Peggy LaBossiere, de 51 años, y Rachel Hilaiire, de 40, residentes en East Bridgewater, Massachusetts quemaron a la niña para librarla de un demonio que provocaba su mala conducta.

La madre de la niña, una estilista descendiente de haitianos, pidió a LaBossiere, clienta suya, que celebrara el rito. No ha sido acusada, pero está bajo tratamiento psiquiátrico.

EAST BRIDGEWATER: Authorities say, Peggy Labossiere tied up the 5 y/o old girl and poured water and chemicals over her eyes. She did “voodoo” to get rid of the demons in her body.The girl has permanent scarring under her eyes. pic.twitter.com/N5gAnV2tHt

