Nuevo tiroteo en una escuela secundaria de Estados Unidos deja dos heridos

Dos estudiantes de 15 años de edad resultaron heridos este jueves en un tiroteo registrado en la escuela secundaria Salvador Castro, en Los Ángeles, California, en el último incidente de este tipo ocurrido en Estados Unidos.

Un grupo de paramédicos que acudió a la escuela para atender la emergencia aseguró que los dos jóvenes fueron enviados al hospital. Los heridos son un hombre y una mujer, quienes recibieron disparos en la cabeza y en la muñeca.

El joven fue trasladado en estado crítico, mientras que la chica evoluciona favorablemente, explicaron los servicios médicos.

5 people were injured during the shooting at Salvador Castro Middle School today:

– 15yo boy shot in the head in critical condition

– 15yo girl shot in the wrist

– 11yo boy, 12yo girl and 30yo woman have minor injuries, some from glass

— Los Angeles Times (@latimes) February 1, 2018