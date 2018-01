Mensajes privados de Puigdemont siembran la duda sobre su candidatura

El espacio del canal privado Telecinco, "El Programa de Ana Rosa", publicó los mensajes privados, supuestamente enviados por Carles Puigdemont a Toni Comín, antiguo miembro de su gobierno, la noche del martes.

En estos textos, enviados a través de la aplicación de mensajería cifrada Signal, el depuesto mandatario catalán asegura haber sido "sacrificado" y admite que el "plan de Moncloa", la sede del gobierno español, para impedir su investidura ha triunfado.

Además, deja intuir que, a cambio, los independentistas actualmente en prisión preventiva podrían ser liberados.

La cadena habría obtenido los mensajes filmando de escondidas la pantalla del teléfono de Comín, durante un acto del partido nacionalista flamenco N-VA, en Bélgica, donde el ex ministro regional y Puigdemont se encuentran instalados esquivando una investigación por rebelión y sedición en España.

Al mismo tiempo que escribía estos mensajes, se publicaba en las redes sociales de Puigdemont un vídeo en el que aseguraba ser el único candidato posible a la investidura, y pedía "unidad" al independentismo.

"Soy humano y hay momentos en los que yo también dudo", dijo Puigdemont en otro tuit, donde no desmentía el contenido de los mensajes y señalaba que los periodistas deben respetar la privacidad. "No daré un paso atrás, por respeto, agradecimiento y compromiso con los ciudadanos", sentenció.

Sóc periodista i sempre he entès que hi ha límits, com la privacitat, que mai s’han de violar. Sóc humà i hi ha moments que també jo dubto. També sóc el President i no m’arronsaré ni em faré enrere, per respecte, agraïment i compromís amb els ciutadans i el país. Seguim!

— Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) January 31, 2018