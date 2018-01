FOTOS. Las impresionantes imágenes que dejaron el eclipse y la “Superluna Azul”

En California, miles de personas observaron durante la madrugada del miércoles la llamada “Superluna Azul de sangre”, que desapareció, privada de rayos de sol, y volvió a emerger teñida de rojo. De ahí su nombre.

También se le llama “azul” no por el color sino porque se trata de la segunda luna llena en un mes, un fenómeno que solo sucede en promedio cada dos años y medio.

Algunas personas esperaron más de cinco horas con la esperanza de encontrar un buen lugar en el observatorio Griffith, de Los Ángeles, que abrió sus puertas a las 03:30 (hora local) para recibir a unos 2 mil espectadores.

El eclipse comenzó a las 03:45 (hora local), cuando una sombra negra comenzó a cubrir la Luna. Una hora más tarde, quedó completamente tapada y después empezó a reaparecer con un tono cobrizo en su superficie.

El espectáculo fue visto en partes de América del Norte, Rusia, Asia y el océano Pacífico. La mayor parte de Europa, América del Sur y África no pudieron seguirlo debido a la luz del Sol.

La NASA aprovechó este fenómeno para medir el efecto de la caída de la temperatura durante la hora y 16 minutos que duró el eclipse, a través de sus telescopios e instrumentos en la sonda espacial Reconnaissance Orbiter, que explora la Luna.

Ver lo que ocurre cuando la superficie de la Luna se enfría rápidamente permitirá a los científicos “entender mejor las características de los regolitos, la capa de materiales no consolidados como fragmentos de roca, y su evolución”, explicó la agencia espacial estadounidense en un comunicado.

