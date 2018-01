Diputados ven en resolución de la CC una oportunidad para "enmendar la plana"

Diputados entrevistados este martes en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, señalaron que la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) que suspende la elección de la junta directiva del Congreso debe considerarse como una oportunidad para “enmendar la plana”.

Como invitados en cabina participaron Jean Paul Briere, del bloque Todos; Carlos Chavarría, de Compromiso, Renovación y Orden (Creo); Raúl Romero, de Fuerza; y Orlando Blanco, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

Mientras que por vía telefónica se conversó con el diputado Arturo Martínez, de Todos; y el expresidente de la CC, Roberto Molina Barreto.

Chavarría señaló que espera que se presenten dos o tres planillas en el próximo proceso y no sea solo una como en la anterior elección. Añadió que esta es una “oportunidad para enmendar la plana porque la percepción ciudadana está muy mal en cuanto al Legislativo”.

A su criterio, el Congreso debe contar con una junta directiva que esté comprometida con la lucha contra la corrupción y una agenda legislativa transparente.

El parlamentario de Creo no descartó su participación para buscar un lugar en la directiva. “Siempre estoy listo, presto y dispuesto por Guatemala y me encantaría estar en una junta directiva”, dijo.

Romero detalló que es importante analizar lo que pasó y lo que va a pasar. “Ya lo habíamos dicho, esta elección era fundamental porque podría contribuir a dar estabilidad a la gobernanza o generar un colapso o crisis”.

A su criterio, “debería haberse privilegiado una visión de Estado y no los intereses particulares. Hoy se ven los resultados de no haber hecho lo correcto”.

De acuerdo con el legislador de Fuerza, hay muchos diputados y diputadas que están conscientes que los ojos de la población y la comunidad internacional están puestos en el Congreso esperando que se actúe de forma correcta.

Por aparte, se consultó al legislador Briere acerca del porqué se habría incluido a la diputada Alejandra Carrillo en la planilla, pese a que podría haber incurrido en transfuguismo, y respondió que quizá fue un error involuntario.

“Si se dieron cuenta no vieron los alcances de lo que podía suceder. Y si lo vieron, pues hicieron caso omiso”, expresó.

Briere explicó que no es posible solo sustituir a Carrillo y que permanezca la junta directiva electa, pues no se trata de una elección individual, sino por planilla. Asimismo, detalló que la resolución de la CC no prohíbe que los demás integrantes de la actual directiva puedan postularse de nuevo.

Por aparte, acerca del proceso que se debe llevar a cabo, Blanco aseguró: “Tenemos que dar una imagen diferente, tener una agenda diferente y eso empieza por tener una junta directiva diferente”.

Nuevas planillas

Chavarría detalló que en la elección en donde resultó electo Álvaro Arzú Escobar como presidente del parlamento ya no se integró una segunda planilla porque “se complicó, ya que a última hora se empezaron a hacer los cabildeos”. Sin embargo, destacó que a partir de ahora ve un compromiso de parte de diferentes bloques de presentar una planilla.

“Aquí ya no son partidos políticos, es el país que está en juego. Es una alerta que nos están dando a medio período de la legislatura. Se necesita un cambio de rumbo”, manifestó.

El parlamentario de Fuerza compartió que desde ayer el Frente Parlamentario por la Transparenciaempezó acercamientos con diferentes bloques en busca de consensos y acuerdos, pues a su criterio, sí hay diputados con la madurez política necesaria para comprender lo que está ocurriendo.

Al ser consultado acerca de por qué no se presentó otra planilla en la elección realizada a inicios de este año, señaló que había dos opciones: que la oposición presentara una planilla sabiendo que iba a perder y legitimar ese proceso, o no presentarla y no legitimar el proceso “que se daba con anomalías”.

Acerca de qué falló para integrar otra planilla en esa ocasión, Briere dijo que quizá hubo falta de acuerdos y posiblemente temas de ego. En ese sentido, espera que no se cometa lo mismo en esta nueva elección.

“Aquí nos estamos jugando la estabilidad y la gobernabilidad dentro del Congreso y del país. Vamos a pelear por esa planilla alternativa”, refirió.

Mientras tanto, Blanco destacó que respetar el fallo de la CC es importante e hizo un llamado al Congreso a acatarlo. De igual forma, señaló que se abre una oportunidad para integrar nuevas planillas.

“No necesariamente se trata de ocupar un lugar, pero creemos que es necesario hacer el esfuerzo aunque no es fácil porque la contraparte, es decir la alianza oficial, tiene incentivos perversos para mantener compactado esto. “Nos oponemos a la permanencia de una alianza oficialista de estas características”, expresó.

El legislador de la UNE recordó que él fue ponente de la ley contra el transfuguismo en el 2014 y dijo que hoy por primera vez ve que se aplica esa norma.

Asimismo, compartió que ve posible que se pueda presentar una planilla conjunta con diferentes agrupaciones en el Congreso. Indicó que por ahora cuentan con entre 55 y 60 votos, falta buscar los demás y "ojalá se junten los 80".

Acerca de la resolución

Diferentes opiniones se han generado con relación a si procedía o no que la CC resolviera de la forma en que lo hizo.

Chavarría opinó que la CC sí tiene fundamento. “Hay que respetar la resolución y pedirle a Dios que nos ilumine para hacer las cosas bien por un país que lo necesita”, expreso.

Mientras tanto, Romero mencionó que desde el punto de vista legal, el Congreso debe cumplir lo dicho por la CC, que mandata que la actual junta directiva solo está habilitada para convocar a una sesión donde se haga una nueva elección.

Romero opinó que lo que está ocurriendo es el resultado de los cambios legales que se hicieron para transparentar el proceso de elección de la junta directiva del Congreso.

Y Blanco consideró que la CC ha sido muy coherente en su actuar, pues no es la primera vez que le enmienda la plana al Congreso. “Es un fallo bastante sustentado”, expresó.

Según explicó, el artículo transitorio número 60, incluido en las reformas a la Ley Orgánica del Congreso aprobadas en 2016, no protege los derechos de los diputados tránsfugas, sino que reconoce los bloques que en ese momento estaban constituidos.

En tanto, el legislador de Todos, Arturo Ramírez, expresó que las resoluciones de la CC se acatan; sin embargo, expuso que no se tomó en cuenta el referido artículo, que según su opinión, daba 30 días para que entraran en vigencia los cambios en la ley con relación al cambio de bancada.

De igual forma, destacó que si Felipe Alejos, actual vicepresidente de la junta directiva es incluido en una planilla para la próxima elección, la bancada Todos lo respaldará, pese a que está siendo señalado en un caso de corrupción.

“Respaldamos a nuestro secretario general de partido. Queremos que se respete la integridad de él y se siga el debido proceso”. “Como bancada Todos, si Felipe va dentro de una nueva planilla por supuesto que lo apoyamos”, manifestó.

Por aparte, el exmagistrado Molina Barreto aseguró que le quedan muchas dudas en cuanto a si la CC resolvió de forma correcta, aunque dijo que de todas formas se debe acatar la resolución.

“Si bien hubo una reforma en la cual se pretende evitar el transfuguismo, también se debe saber que por alguna razón se hizo una norma transitoria, que es para lograr que en un tiempo prudencial una norma quede establecida en el Congreso”, indicó.

Y se cuestionó para qué sirven esos 30 días que establece el artículo transitorio en la reforma. A su criterio, la CC debió haber analizado la norma y establecido qué grava menos la institucionalidad del país.

“La CC debe ser cuidadosa para no ser quien grava más una situación. Fuera menos gravoso si solo se mandaba a repetir una elección parcial”, añadió.

El exmagistrado mencionó que le quedan dudas, pues aparentemente el artículo transitorio era para evitar que la prohibición de los que habían cambiado de bloque o partido les alcanzara e hicieran los traslados en esos 30 días.

Esa norma empezó a correr a partir del 26 de febrero, y en ese caso el cambio de la diputada Carrillo estaría dentro de los 30 días, pues se hizo a mediados de marzo, explicó.

“Desde el punto de vista jurídico constitucional crea dudas de la verdadera razón de ese artículo transitorio”, dijo.