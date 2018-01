Resaltan legado del exmagistrado de la CSJ José Arturo Sierra

El exmagistrado José Arturo Sierra murió este viernes tras resultar herido en un ataque armado ocurrido en la 11 avenida y 32 calle de la zona 11 capitalina, en la colonia Las Charcas.

El expresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se trasladaba en su vehículo cuando desconocidos le dispararon. De inmediato fue trasladado por los Bomberos Municipales hacia el Hospital Roosevelt, en donde falleció a su ingreso.

Algunos de sus colegas recordaron a Sierra como una catedrático y jurista que dejó un legado importante en el país.

#AHORA https://t.co/R56gNh1T02 Autoridades acordonan la escena del crimen en la 32 calle y 10a. avenida de la zona 11, lugar en que fue atacado exmagistrado José Arturo Sierra. Vía: @OSolis_DP pic.twitter.com/brwWOhFpyd — Publinews Guatemala (@PublinewsGT) January 26, 2018

Carmen Aída Ibarra, del Movimiento ProJusticia, señaló que es impactante lo ocurrido pues acabó con la vida de una persona “muy valiosa”.

“Que la violencia acabe con la vida de una persona que dio un gran aporte es causa de mucha consternación”, dijo.

Según la entrevistada, el legado que deja Sierra es importante. En ese sentido, resaltó que él fue el principal autor del proyecto de Ley de Comisiones de Postulación que está vigente actualmente.

“Ojalá el hecho en su contra no tenga ningún ribete político porque eso sería todavía muchísimo más nefasto no solo para la familia, sino para el país”. Él militaba en el lado correcto y eso no debe olvidarse”, aseguró.

En tanto, el exmagistrado Gabriel Gómez, aseguró estar “altamente consternado” por lo ocurrido.

“Tuve la oportunidad de conocerlo y trabajar con él desde que era asesor jurídico de la Universidad de San Carlos de Guatemala”, dijo. La última vez que se vieron fue hace como dos meses y medio o tres.

Según el entrevistado, Sierra viajaba sin elementos de seguridad y su vehículo no tenía ningún tipo de blindaje.

“Se podía trabajar muy a gusto con él. Deja una importante huella en el sistema de justicia”, resaltó Gómez.

Catedrático y jurista

Por su parte, el exmagistrado Gabriel Medrano expresó que “el asesinato de Sierra es un verdadero golpe a los guatemaltecos honrados”.

“Él fue un gran jurista, un excelente magistrado y muy buen catedrático universitario. Es una gran pérdida para el sector justicia en general en el país”, dijo.

Asimismo, manifestó su rechazo y condena a la violencia que se vive en el país.

#AHORA El presidente del @OJGuatemala lamenta el fallecimiento del abogado José Arturo Sierra González, expresidente del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia. https://t.co/vvrGW1g4Iu pic.twitter.com/EGrRlOvGlt — Publinews Guatemala (@PublinewsGT) January 26, 2018

Y, el presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), Antonio Malouf, expresó: “me da mucha tristeza que otra familia guatemalteca se enluta por la violencia. Es tremendo saber que todavía la situación de Guatemala está en este nivel”.

“Es un guatemalteco más, además de un guatemalteco ilustre. Condenamos este hecho y todos los hechos de violencia que día a día sufren los guatemaltecos”, dijo el empresario.

De igual forma, señaló que espera que las autoridades del Ministerio de Gobernación y del Ministerio Público den con los responsables del ataque.

* Con información de Emisoras Unidas.