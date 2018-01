Sismo de 5.8 grados sacude las costas de California

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó que el temblor alcanzó los 5.8 grados y se produjo a las 16:39 (UTC), frente a las costas de California.

La institución señaló que el sismo tuvo su epicentro 173 kilómetros al oeste de la ciudad de Ferndale, en el condado de Humboldt y a 185 kilómetros de la ciudad de Eureka, a 5.1 kilómetros de profundidad.

Prelim M5.8 earthquake off the coast of Northern California Jan-25 16:39 UTC, updates https://t.co/GOU321FPFv

— USGS Big Quakes (@USGSBigQuakes) January 25, 2018