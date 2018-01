Paulina Rubio presume su derrière en bikini a sus casi 50 años

Paulina Rubio se siente muy segura de su cuerpo y no teme presumirlo en seductores trajes de baño.

A sus 46 años de edad, la cantante fue captada durante sus vacaciones en las playas Tulum, en Cancún, usando un bikini con estampado de piel de serpiente.

Y la misma mexicana no dudó en compartir las fotografías en sus redes sociales destacando especialmente su derrière sin retoques ni filtros para mejorar su físico.

😁😘💋☀️💕🧚‍♂️💪😇🎶🙈👊🏻💋🐠💓 A post shared by Paulina Rubio (@paurubio) on Jan 22, 2018 at 11:26pm PST

“¡Buenos días! Así empiezo el 2018 feliz, mar, arena y sol”, escribió en otra publicación donde mostró la imagen completa.

Sus fanáticos no dudaron en felicitarla pues no pareciera haber tenido tres hijos. “Preciosura al natural”, “La mejor belleza es la que llevamos por dentro”, “Una es bella por el solo hecho de ser mujer”, “De las contadas artistas latinas que no se han hecho miles de cirugías”, “¡Me encanta! no te preocupas por las críticas, sigue así Paulina”, son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Aunque no faltaron usuarios que trataron de opacar la sensualidad de Rubio con mensajes negativos, los halagos fueron los que predominaron en las candentes publicaciones.

¿Paulina Rubio inventó el “perreo”?

Hace algunos días la “Chica Dorada” causó gran sensación después de que se le atribuyera el origen del “perreo”.

En una grabación de 993, durante una entrega de premios, “El General” interpretaba uno de sus icónicos temas cuando se acercó a la mexicana y esta aceptó a bailar por unos segundos haciendo sus polémicos pasos de baile.

Debido a esto, la cantante ahora es señalada de ser la responsable de haber creado la forma tan peculiar en que se baila el reggaetón.