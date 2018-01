Las fuertes confesiones de Macaulay Culkin que nadie imaginó

Macaulay Culkin se ha sincerado en el podcast WTF with Marc Maron sobre cómo fue su infancia siendo "una de las personas más famosas del planeta con diez años".

El actor que saltó a la fama en los años noventa fue un libro abierto y expuso cosas de su vida que nadie sabía hasta hoy.

Sus problemas familiares

La estrella dijo que se mantiene cerca de su mamá, pero la relación con su padre Kit Culkin es inexistente, siguen sin hablarse.

"Viajaba por todo el país encerrado; me pasaba el rato encerrado en una habitación con un hombre al que no le gustaba. Todo lo que intentó hacer en la vida, yo lo superé antes de tener 10 años. Era un hombre malo y abusivo física y mentalmente. Te puedo enseñar las cicatrices.

"Mi padre estaba celoso de mí. Me amenazaba con cosas como 'hazlo bien o te pegaré"".

Macaulay Culkin y su familia / Foto: Twitter

Su vida cambió cuando sus padres se separaron y pudo tener algo de independencia.

"Fue lo mejor que me ha pasado nunca. Ahora podía alejarme del negocio. Podía decirles 'Espero que hayan conseguido todo el dinero que querían, porque no va a haber más por mi parte"".

Tras varios problemas, el artista se emancipó de sus padres a los 15 años y los demandó por los daños causados.

Michael Jackson

Además de protagonizar el videoclip "Black or White", él fue un gran amigo del cantante e incluso llegó a testificar a su favor en el famoso juicio por abuso de menores en 2005.

El "Rey del Pop" se convirtió en una figura fundamental en su vida.

"Éramos muy amigos. En realidad fuimos mejores amigos durante un tiempo mientras crecía. Era una amistad legítima.

"Le gustaba comportarse como un niño y estar con ellos, y nunca me pareció raro. No era nada incómodo. Era simplemente su forma de ser. Le admiraba por quién era, no estaba encaprichado con él. Éramos amigos".

Macaulay Culkin y Michael Jackson / Foto: Twitter

El tema intocable

El actor le advirtió al entrevistador de que no le preguntara sobre su ahijada, Paris Jackson.

"Estoy muy unido a Paris, así que te lo advertiré ahora, soy muy protector con ella, así que ten cuidado", le dijo al entrevistador, antes de añadir que él es "un libro abierto cuando se trata de mis cosas, pero con ella… a ella la quiero".

Cuando el periodista le aseguró que no trataba de buscar el morbo sobre ese asunto, Culkin dijo

"Sé que no quieres. Solo te estoy diciendo que si queremos comenzar a recorrer ese camino va a ser un callejón sin salida. Lo digo por el hecho de que la quiero mucho".