Tiroteo en escuela secundaria de Kentucky deja un muerto

"Jamás se me hubiera ocurrido que algo así ocurriría en un poblado pequeño como el nuestro”, dijo Savana Smothers, entrenadora del equipo de fútbol de la Marshall County High School, en Benton, donde esta mañana se registró un tiroteo que dejó al menos un muerto.

La Policía, citada por la agencia AP, dijo que la escuela fue cerrada y que las vías de acceso quedaron bloqueadas. El FBI estaba cooperando con las fuerzas de seguridad locales y estatales en respuesta al suceso.

Un sospechoso fue detenido tras el tiroteo.

"Tiroteo trágico en Marshall County HS … El tirador está bajo custodia, una víctima fatal confirmada, varias más heridas… No se sabe mucho aún", escribió en Twitter el gobernador de Kentucky, Matt Bevin.

