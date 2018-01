Estados Unidos logra acuerdo para reabrir el gobierno federal

Este "cierre" del gobierno, que ocurre cuando los republicanos controlan el Congreso y la Casa Blanca, opacó el primer aniversario de la toma de posesión del presidente Donald Trump el sábado.

Tras intensas negociaciones el fin de semana, la oposición demócrata aceptó el lunes votar un proyecto de ley de financimiento provisional del Estado hasta el 8 de febrero, a cambio del compromiso de la mayoría republicana de abordar la regularización de cientos de miles de inmigrantes indocumentados conocidos como "dreamers".

El proyecto de ley acordado superó un obstáculo de procedimiento clave en el Senado por una abrumadora mayoría de 81-18 votos. Resta la votación del texto en el Senado y se espera la aprobación definitiva en la Cámara de Representantes para el final del día.

Poco antes de esa votación clave, el líder de la minoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, anunció en el hemiciclo que "después de varias discusiones, ofertas, contraofertas" había logrado un acuerdo con el líder republicano, Mitch McConnell.

Pero recordó a McConnell su promesa de legislar para contemplar la situación migratoria de unos 700 mil "dreamers", en riesgo de deportación con el fin del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés).

Cientos de miles de empleados federales se vieron obligados a quedarse en sus casas el lunes, ante la incapacidad del Congreso de lograr, durante el fin de semana, un acuerdo presupuestario que permitiera financiar el gobierno.

La parálisis no afecta servicios esenciales del gobierno, en particular los que tienen que ver con la seguridad nacional. Pero en la capital federal se notaba la baja de actividad, con el metro y las principales avenidas más vacías que de costumbre.

Desde Twitter, Trump llamó a terminar con la "obstrucción" de los demócratas, a quienes acusó de cerrar el gobierno para lograr concesiones en materia de inmigración, al servicio de "su base de extrema izquierda".

"Prefieren renunciar a los servicios y a la seguridad de sus ciudadanos en beneficio de los servicios y de la seguridad de los no ciudadanos", escribió el mandatario, aludiendo a la "impotencia" de Schumer y otros líderes demócratas para evitar el cierre.

The Democrats are turning down services and security for citizens in favor of services and security for non-citizens. Not good!

Democrats have shut down our government in the interests of their far left base. They don’t want to do it but are powerless!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 22, 2018