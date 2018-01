Aspirantes a fiscal general señalados pero sin condena podrán optar al cargo

La Comisión de Postulación para la elección de Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP) llevó a cabo este lunes su primera reunión en la sede del Organismo Judicial (OJ).

Los integrantes eligieron a los secretarios titular y suplente de la comisión y además aprobaron un cronograma de actividades, que incluye sesionar cada lunes y jueves en el Palacio de Justicia.

De igual forma, establecieron que los abogados interesados en postularse para dirigir el MP durante los próximos cuatro años podrán entregar sus expedientes a la Comisión del 6 al 16 de febrero de 2018. Y que el 3 de abril se harán las pruebas psicométricas a los candidatos.

Otra fecha que se definió fue la de presentación de tachas contra los candidatos. Para ello se fijó un plazo del 13 al 15 de marzo.

“Los señalamientos contra los aspirantes deberán presentarse por escrito, en PDF, en el plazo que apruebe la Comisión. En caso de presentarse extemporáneamente, no serán conocidos. No se admitirán denuncias anónimas, se deberá adjuntar los documentos y medios de convicción que demuestran la veracidad de los señalamientos”, estableció la comisión.

Asimismo, dio a conocer que no se aceptarán las tachas en contra de los profesionales si no tienen “sentencia judicial”.

Es decir que los vetos contra aspirantes con denuncias penales solo procederán si la condena es definitiva, explicó Carmen Aída Ibarra, del Movimiento ProJusticia.

La abogada criticó esta postura aprobada por los comisionados y aseguró que “cualquiera podrá participar”. “El veto es sordo y no lo aceptan”, dijo.

