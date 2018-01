Thelma Aldana: "Quieren un Estado débil para reinar"

La fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP) recuerda que fue el Estado el que solicitó la instalación de la CICIG para la lucha en contra de grupos clandestinos de seguridad, pero reconoce que estructuras del crimen organizado desean tomar de nuevo el control en algunas instituciones públicas.

¿Cuáles fueron los motivos para no buscar la reelección en el MP?

Creo en la alternancia de los puestos, mi misión era alcanzar los cuatro años porque hasta ahora solo un fiscal general ha podido concluir su mandato, soy la 11 y debería ser la 5, esto nos da una muestra de la inestabilidad que ha habido en el cargo. Cuando tomé posesión pensé que mi lucha era por el periodo completo y estoy a punto de lograrlo. No he encontrado ningún elemento que me haga variar mi posición inicial.

¿Qué lucha se viene, a pesar de que “hay poderes oscuros” que buscan retomar el control del MP, según se ha comentado?

La lucha le corresponde al próximo fiscal general, que debe esforzarse por ser independiente y continuar fortaleciendo al MP, generar nuevos proyectos y corregir lo que corresponda, por lo que ese es el reto, la lucha.

¿Cuál es el reto del nuevo fiscal, debido a que usted considera que el presidente Jimmy Morales no ha sido un aliado para la lucha contra la corrupción?

Espero que el mandatario duplique sus esfuerzos y que apoye no solo al fiscal general; la lucha contra la corrupción pasa por apoyar a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, al comisionado Iván Velásquez, a las entidades del sector de justicia y diseñar programas de prevención de la corrupción.

¿Qué amenazas considera que pueden surgir para el país con los últimos cambios en la SAT y la directiva del Congreso?

Veo que las estructuras del crimen organizado, donde se incluye el narcotráfico y criminales de distinta naturaleza, siempre van a querer tomar el poder, mantener su statu quo y buscar un Estado débil para reinar en un país donde se requiere tanto de justicia y de seguridad.

¿Qué casos presentarán el MP y la CICIG en los últimos meses de su mandato?

No puedo decir cuáles, lo que sí puedo asegurar es que tenemos varios casos que vamos a dejar con sus operativos y presentados ante el órgano jurisdiccional durante estos meses con seguridad. Hay de todo, pero no puedo dar perfiles de las personas que investigamos porque el artículo 314 del Código Procesal Penal no permite revelar investigación.

¿Qué le falta al MP aprender de la CICIG a menos de dos años que de finalice su mandato?

El Ministerio Público ha aprendido bastante, quienes no sé si ya aprendieron son las demás entidades del Estado, todas sin excepción; siempre preguntan eso, pero hay que preguntar si está listo el sistema de justicia, el Ejecutivo o Legislativo, con mecanismos transparentes para seleccionar a los funcionarios, con partidos políticos que no incurran en financiamiento electoral ilícito.

¿Podrá el Ministerio Público sostener los casos cuando ya no esté la CICIG, como el de “Aguamiel”?

En dicho caso, a mi juicio, hay abundantes pruebas como escuchas telefónicas, testimonios y documentos, hemos apelado y vamos a discutirlo en la segunda instancia. El MP ha mejorado ostensiblemente su capacidad de investigación, pero insisto, no solo es esta institución, ¿los tribunales, la Defensa Pública Penal, el Inacif tienen presupuesto suficiente para encarar la criminalidad organizada en el país; el Ejecutivo y el Legislativo manejan procedimientos para prevenir la corrupción? Hay que recordar que el Estado guatemalteco llegó a las Naciones Unidas a pedir ese mecanismo ante su incapacidad, porque así lo reconoció desde que hizo la petición, de atacar aparatos clandestinos de seguridad y cuerpos ilegales incrustados en el Estado de Guatemala, no es solo función del MP, sino también del Estado, por lo que, insisto, cuando este en su conjunto esté listo, le podemos dar las gracias a la CICIG y no es el momento ahora, precisamente.

¿Cuánto tiempo más debe seguir la CICIG, ya que el otro año vence su mandato y habrá elecciones generales?

No podría decir en este momento cuánto más, habría que ver cómo se va fortaleciendo el Estado en su conjunto, pero asumo que se requiere de bastante tiempo; puede ser que en tres años tengamos nuevos mecanismos de elección, de funcionarios en la SAT, en el Organismo Judicial, del MP, que deben ser de independencia y de política de transparencia y anticorrupción, cumplir a cabalidad con la convención de Naciones Unidas y entonces podremos seguir solos.

¿Cuál es el riesgo de que el jefe del MP no tenga independencia?

El que le paga al fiscal general es el pueblo y la democracia radica en el pueblo, así que es la población la que a mi juicio debe estar atenta y exigir un buen trabajo del fiscal general y de todos los servidores públicos.

¿Pueden detenerse o cerrarse algunos casos que ustedes han presentado en Tribunales?

Los casos que hemos presentado ya son de conocimiento del órgano jurisdiccional y difícilmente se pueden manipular. Claro, un fiscal general puede dar instrucciones procesales diferentes a los fiscales litigantes, pero lo veo difícil, lo que sí puede hacer es no autorizar la investigación de nuevos casos.

¿Ya consideró su participación en la política?

En estos momentos estoy enfocada en la transición, el tiempo pasa rápido y quiero hacer un traspaso responsable porque asumo que serán pocos los días entre la designación, ya que la ley dice al menos 15 días antes, así que estoy preparando con mi equipo todo el material necesario para apoyar al próximo fiscal general. Cuando entregue el cargo quiero ver el Mundial, siempre he tenido que ver en diferido los partidos. Después creo que me incorporaré a la docencia, es algo que no tengo definido.