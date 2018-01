Accidente de tránsito deja una persona fallecida en la zona 10

“No, mija, para qué se va a quedar sola. Vengase, yo me voy a ir atrás, así usted no tiene frío”, le dijo a su hija Clemente Par, de 80 años, quien falleció este domingo en un accidente de tránsito en la 16 avenida y 19 calle de la zona 10 capitalina.

La familia salió del cantón Tablón, Sololá, a las 4:30 de la mañana; iban a visitar a un familiar que vive en Fraijanes. Sin embargo, viajaban siete personas en un picop y el piloto de este no respetó el alto y colisionó con un vehículo.

Según los pasajeros, el piloto del picop no respetó el alto, que está ubicado sobre la 16 avenida, en la zona 10. @ElPopularGT @PublinewsGT pic.twitter.com/xnukmY3nqT — Álvaro Alay (@AAlay_DP) January 21, 2018

“Yo no me quería venir, mejor me hubiera quedado en la casa y no hubiera pasado esto”, dijo la hija del fallecido, Maria Par Velásquez, de 35 años, quien comentó que su padre se dedicaba a la agricultura.

Percance

Según los conductores de los vehículos, el picop era quien debía detenerse. Debido al impacto, don Clemente, quien viajaba en la palangana del automotor, sufrió graves lesiones que le ocasionaron la muerte.

Gerardo Martínez, vocero de los Bomberos Municipales, informó que desde el lugar del accidente fueron trasladados al Hospital Roosevelt cuatro personas: Catarina Dolores Velázquez, de 55 años; Carlos Daniel Par, de 33; Locaria Velázquez Campos, de 65; y Juana Chet Dolores, de 14.

#AHORA Gerardo Martínez, vocero de los @bomberosmuni, brinda detalles sobre el accidente ocurrido en la zona 10 capitalina pic.twitter.com/kSVoA5WxWt — Publinews Guatemala (@PublinewsGT) January 21, 2018

Fiscales del Ministerio Público (MP) se presentaron a la escena para recolectar evidencias. Por su parte, los agentes de la Policia Nacional Civil retuvieron a los conductores.