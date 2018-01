Trump insiste en el muro y contradice a su propio jefe de Gabinete

"El Muro es el Muro, esa idea nunca ha cambiado desde el día en la que concebí", escribió Donald Trump en su cuenta de Twitter (@realDonaldTrump). El mandatario insistió en que México pagará por el muro fronterizo "directa o indirectamente", tal y como había prometido en su campaña electoral.

The Wall is the Wall, it has never changed or evolved from the first day I conceived of it. Parts will be, of necessity, see through and it was never intended to be built in areas where there is natural protection such as mountains, wastelands or tough rivers or water….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 18, 2018

Las palabras de Trump llegan solo un día después que su jefe de Gabinete, el general John Kelly, dijera a legisladores que la visión del presidente había "evolucionado" desde la campaña electoral de 2016.

Según The New York Times, durante esa conversación Kelly le dijo a los legisladores del caucus hispano que Trump no estaba "completamente informado" durante la campaña presidencial.

John Kelly. Foto: AFP

Este jueves, sin embargo, Trump dejó en evidencia su descontento y se despegó de las declaraciones de su jefe de Gabinete.

"El muro será pagado, directa o indirectamente, o mediante pagos de largo plazo, por México, que tiene un ridículo superávit comercial con Estados Unidos de 71 mil millones de dólares", escribió el presidente.

….The Wall will be paid for, directly or indirectly, or through longer term reimbursement, by Mexico, which has a ridiculous $71 billion dollar trade surplus with the U.S. The $20 billion dollar Wall is “peanuts” compared to what Mexico makes from the U.S. NAFTA is a bad joke! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 18, 2018

El monumental costo de unos 20 mil millones de dólares estimado para la construcción del muro representan "migajas comparado con todo lo que México toma de Estados Unidos", advirtió Trump.

En un tercer mensaje, el mandatario norteamericano incluso llegó a afirmar que México es considerado ahora"el país más peligroso del mundo".

We need the Wall for the safety and security of our country. We need the Wall to help stop the massive inflow of drugs from Mexico, now rated the number one most dangerous country in the world. If there is no Wall, there is no Deal! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 18, 2018

Trump utilizó esa estadística (cuya fuente no divulgó) para afirmar que Estados Unidos necesita del muro "para la seguridad del país".

