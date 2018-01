México reitera que “no pagará de ninguna manera” por el muro de Trump

México “no pagará, de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia, un muro o barrera física que se construya en territorio estadounidense a lo largo de la frontera”, señaló en un comunicado la cancillería mexicana.

El texto gubernamental subraya que el rechazo a pagar el muro “es un principio de soberanía y dignidad nacional”, y no materia de negociación en la relación bilateral, sobre todo en lo que se refiere a la revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y del que Donald Trump amagó una vez con salirse.

“México no negociará el TLCAN, ni ningún otro aspecto de la relación bilateral, por medio de las redes sociales o los medios de comunicación”.

La cancillería reconoce que México tiene “un problema significativo d violencia”, pero tacha de “abiertamente falso” el argumento del líder estadounidense de que es “el país más peligroso del mundo”.

Insiste además en que la violencia es un problema compartido. “Solo terminará si se tratan sus causas de raíz: la alta demanda de drogas en Estados Unidos y la oferta desde México (y otros países)”.

México reitera su posición sobre la relación bilateral con Estados Unidos de América. #Comunicado – https://t.co/coWRveutG7 pic.twitter.com/MafuppBw6H — SRE México (@SRE_mx) January 18, 2018

El texto del gobierno mexicano llega en respuesta a la nueva embestida del presidente Trump en Twitter (@realDonaldTrump), en torno a este espinoso tema.

Trump acudió a las redes sociales para desmentir las declaraciones de su jefe de gabinete, John Kelly, quien ponían en duda la viabilidad del muro. La propuesta de la muralla fue una de las banderas de la campaña del ahora presidente norteamericano.

The Wall is the Wall, it has never changed or evolved from the first day I conceived of it. Parts will be, of necessity, see through and it was never intended to be built in areas where there is natural protection such as mountains, wastelands or tough rivers or water….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 18, 2018

….The Wall will be paid for, directly or indirectly, or through longer term reimbursement, by Mexico, which has a ridiculous $71 billion dollar trade surplus with the U.S. The $20 billion dollar Wall is “peanuts” compared to what Mexico makes from the U.S. NAFTA is a bad joke! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 18, 2018

We need the Wall for the safety and security of our country. We need the Wall to help stop the massive inflow of drugs from Mexico, now rated the number one most dangerous country in the world. If there is no Wall, there is no Deal! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 18, 2018

En materia económica, a diferencia de otras ocasiones en las que el peso mexicano ha resentido los tuits de Trump, este jueves no mostraba mayores variaciones al cotizarse en niveles de 18.60 por dólar en mercados internacionales contra 18.59 del cierre del martes según la cotización del Banco de México (central) citada por AFP.