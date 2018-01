Revelan perturbadores detalles del caso de los hermanos hallados encadenados en California

Nuevos detalles del caso que estremeció esta semana a Estados Unidos han salido a la luz. Los 13 hermanos que fueron hallados desnutridos y encadenados en una casa al sur de California, supuestamente cautivos por sus propios padres, vivieron una existencia estricta, sin vida social y sin contacto con la familia extendida.

"No se les permitía ver televisión. No se les permitía tener amigos, las cosas normales que hacen los niños", declaró Teresa Robinette, una tía de los niños, al programa "Today", de la cadena NBC.

Teresa es hermana de Louise Turpin, de 49 años, quien junto con su esposo, David Allen Turpin, de 57 años, fueron arrestados bajo cargos que podrían incluir tortura. Una comparecencia en la corte está programada para el jueves. Ambos tienen una fianza de 9 millones de dólares.

"Siempre le hice comentarios a Louise cuando hablaba con ella sobre el porqué estaban tan flacos (…) Se reía y decía que David era muy, muy alto y que ellos iban a ser como él".

Según el informe de las autoridades, los hermanos eran encadenados a muebles en el interior de la casa ubicada en Riverside, y "estaban tan desnutridos que los mayores parecían niños".

Los padres de los menores convirtieron su hogar en una escuela privada, una cárcel y una cámara de torturas para los hermanos de 2 a 29 años.

Aparentemente, nadie, ni siquiera los vecinos, sabían lo que sucedía en el interior de la casa.

Perturbadores detalles

En uno de varios detalles surrealistas que han salido a la luz, parece que un imitador de Elvis Presley, que oficia bodas en Las Vegas, era una de las pocas personas que tenía trato directo con la familia.

"Es muy perturbador porque pensé que los conocía", dijo Kent Ripley, imitador del "Rey del Rock and Roll", quien ofició para los detenidos al menos tres ceremonias de renovación de votos. La más reciente fue en Halloween de 2015.

Al enterarse de los hechos, Ripley aseguró que revisó los videos de las ceremonias y en dos de ellas aparecen los niños bailando y sonriendo, todos con indumentaria a tono y cortes de pelo similares.

"Al verlos ahora es algo alucinante, perturbador", comentó. "Todos parecían jóvenes, pero pensé que era su estilo de vida. Tal vez por sus actividades o sus creencias religiosas. No los conocí tanto, pero sabía que eran una familia divertida".

Otra tía de los menores, identificada como Elizabeth Jane Flores, dijo al programa de televisión "Good Morning America", de ABC News, que intentó durante años ponerse en contacto con su hermana, pero que Turpin dejó de hablarle.

