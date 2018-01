Puigdemont inicia pulso con Madrid para presidir nuevamente Cataluña

En un Parlamento de Cataluña con ocho escaños vacíos, correspondientes a Carles Puigdemont y a otros siete diputados independentistas (encarcelados o en Bélgica), Roger Torrent, del partido Izquierda Republicana de Cataluña (ERC), fue escogido para dirigir la Cámara.

Además, los independentistas consiguieron controlar la mesa del Parlamento, ocupando cuatro cargos de siete. Este órgano deberá decidir en la sesión de investidura, a celebrarse a más tardar el 31 de enero.

Foto: AFP

Puigdemont puede defender su candidatura por videoconferencia desde Bélgica, o bien a través de un discurso leído por otro diputado.

Por su parte, el jefe de gobierno español, Mariano Rajoy, ya ha advertido que no permitirá que Puigdemont presida la región desde el extranjero.

Fue la primera sesión parlamentaria desde el 27 de octubre, cuando los separatistas proclamaron una república independiente (que después no pudieron implementar debido a la suspensión de la autonomía regional por parte de Rajoy).

Aunque su plan fracasó y provocó gran inestabilidad política y económica, los independentistas consiguieron, en las elecciones del pasado 21 de diciembre, de nuevo la confianza de 47.5 % de los ciudadanos, así como 70 escaños de 135. Esto les permitiría, en teoría, escoger un presidente de los suyos y acabar con el control de la región por parte del gobierno de Rajoy.

Foto: AFP

Candidato Puigdemont

Según un acuerdo anunciado el martes entre ERC y el grupo parlamentario Junts per Catalunya (centroderecha), el candidato a dirigir la región sigue siendo Puigdemont, pese a que está instalado en Bélgica, esquivando una causa judicial en España por rebelión y sedición.

Con las listas de Junts per Catalunya y ERC, con 34 y 32 diputados y los cuatro diputados de la Candidatura de Unidad Popular (CUP) de extrema izquierda independentista, debería bastarles para formar gobierno. Pero la mayoría peligra por la ausencia de los ocho diputados.

En la sesión de este miércoles, con sus escaños ocupados con grandes lazos amarillos, Puigdemont y sus cuatro compañeros en Bruselas renunciaron a ejercer su voto para la elección de la dirección del parlamento.

Foto: AFP

"Hoy tendría que haber estado en el parlamento representado el pueblo que me escogió, pero Rajoy me lo ha impedido", escribió desde Béligca Toni Comín, diputado de ERC.

Pero los otros tres diputados encarcelados delegaron su voto en otros compañeros, lo que causó la irritación de los partidos de oposición, entre ellos el antinacionalista de derecha Ciudadanos, que ganó las elecciones de diciembre pero no dispone de apoyos suficientes para formar gobierno.

"No se puede empezar por mal pie, no se puede empezar saltándose las reglas del parlamento", dijo Inés Arrimadas, la líder de Ciudadanos en Cataluña.

En definitiva, Torrent fue electo para dirigir la cámara con 65 votos contra 56.

Roger Torrent. Foto: AFP

Controversia sobre la investidura

La oposición en Cataluña no ve posible que Puigdemont pueda ser investido telemáticamente, lo que también fue considerado ilegal por los servicios jurídicos del propio Parlamento. Pero desde Junts per Catalunya insisten en que "no hay plan B" a la investidura de su líder, aunque eso lleve a un bloqueo político y al mantenimiento de la intervención de Madrid sobre Cataluña.