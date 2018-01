Trump denuncia sistema judicial “injusto” por decisión sobre inmigrantes DACA

“Queda claro que nuestro sistema judicial está quebrado y es injusto cuando la oposición en un caso (como en DACA) siempre usan el Noveno Circuito (en San Francisco) y siempre ganan, antes que eso sea revertido en cortes superiores”, señaló el presidente Donald Trump en su cuenta oficial de Twitter (@realDonaldTrump).

It just shows everyone how broken and unfair our Court System is when the opposing side in a case (such as DACA) always runs to the 9th Circuit and almost always wins before being reversed by higher courts.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 10, 2018