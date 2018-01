FOTOS. Así fue la impresionante nevada en el desierto del Sahara

Что с Землёй или как на пустыню Сахару пару дней назад обрушался снег⁉ Теперь рождественские праздники в снегу встречают и в Африке. Утром 7 января крупнейшею жаркую пустыню планеты завалило 40 сантиметровым слоем снега🌨 💬Для справки: Сахара – крупнейшая жаркая пустыня на Земле, где среднесуточная температура воздуха +40°C и более. А её площадь частично захватывает территорию более десяти государств материка Африка. #СелаБатарейка #Экология #ЭкоТатарстан #ЭкологияТатарстана #ЭкоФакт #Алексеевское #СделаемВместе #Ecology #EcoRT #RT

