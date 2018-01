Viralizan la reacción de Hugh Jackman al perder en los Golden Globes

La 75ª edición de los Golden Globes abrió la temporada de premios del cine en Estados Unidos.

Como siempre, este evento dejó momentos memorables y muy divertidos en una gala que superó las tres horas de duración.

En la era de las redes sociales ningún detalle escapa a la atención de los usuarios y cualquier gesto puede ser objeto de meme.

La ceremonia celebrada anoche en Beverly Hills, California, no fue la excepción y durante la transmisión alguien se llevó las miradas.

Hoy Hugh Jackman ocupa todos los titulares por su expresión.

La reacción del galán de Hollywood al perder frente a James Franco el premio a Mejor Actor en la categoría comedia o música acaparó las redes.

El actor de "El gran showman" se quedó, literal, perplejo al saber su derrota y escuchar el discurso de Franco, quien se coronó por su trabajo de "The disaster artist".

I declare Hugh Jackman's face as the official first meme of the 2018 pic.twitter.com/HYTRVjbryT

— all t all shade (@1dahskodalinex) January 8, 2018