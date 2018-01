¿Quién fue la actriz que rompió con el dress code y con un escotado vestido rojo?

La entrega 75 de los Golden Globes dejó claro que la moda no es un asunto vacío, que juega un papel fundamental en la sociedad y que puede servir para gritarle al mundo que algo no está bien.

La mayoría de los famosos acudieron de negro como protesta por los casos de acoso sexual y desigualdad salarial que se destaparon en 2017.

Por eso este nuevo año se ha creado la campaña "Time's Up". Debido a la gran unión que la industria del cine y la televisión en Estados Unidos mostró con esta iniciativa.

Blanca Blanco desató decenas de críticas al elegir un vestido rojo, con un corte en la pierna y en el busto que no dejó mucho a la imaginación.

De inmediato señalaron que era poco apropiado que en un evento de esta índole, con el que se quiere romper con la inequidad, el maltrato hacia las mujeres y los estereotipos, haya elegido ese vestido.

Blanca ha participado en "Showgirls 2: Penny's From Heaven", "Beverly Hill Christmas" y "Bermuda Tentacles".

En la edición pasada del Oscar enseñó mucho más gracias a un error en su ropa.

Aunque fue criticada por su atuendo, hay que recordar que más allá del color que se viste, una mujer es importante por lo que piensa y siente.

