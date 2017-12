Los sucesos paranormales más aterradores e impresionantes de 2017

Las redes sociales hicieron eco en marzo de la aterradora “aparición” de una enorme figura de aspecto humanoide en los cielos africanos de Zambia. La noticia generó zozobra a nivel mundial al ser catalogada como un suceso paranormal.

Sin embargo, días después de que la escalofriante imagen se hiciera viral, incluso llegando a noticieros de todo el mundo, se reveló la verdad del misterio.

Se descubrió que la figura era en realidad una cometa decorada con forma humanoide, y que la foto en cuestión había sido editada digitalmente.

Robert Bigelow, magnate estadounidense y colaborador cercano de la NASA, desató la polémica en mayo al asegurar que “los extraterrestes viven ya entre nosotros”.

“No tienes que ir a ninguna parte. Están debajo de la nariz de la gente”, aseguró.

Bigelow, sin embargo, no reveló si los estudios o los viajes espaciales privados financiados por su compañía le ayudaron a obtener la información para respaldar sus controvertidas declaraciones.

En junio de este año, la noticia sobre el cuerpo momificado de un ente humanoide, con un cráneo alargado y tres dedos en cada mano, que fue descubierto en Perú, causó revuelo en todo el mundo. Los investigadores afirmaban que las inusuales características de dicha momia no respondían a una deformidad y que la historia detrás de este fascinante hallazgo podría revelar mucho sobre la humanidad.

Otro dato impactante fue el resultado de las pruebas de carbono, las cuales revelaron que los restos databan de entre 245-410 D.C.

Un polémico video viralizado en julio fue motivo de un intenso debate en las redes sociales. En el misterioso se podía ver una extraña mano alargada de tres dedos, la cual, según defensores de las teorías de conspiración, pertenecía a un ser extraterrestre que viajaba junto a trabajadores de la NASA en un avión.

En el marco del impresionante eclipse solar ocurrido en agosto, un mensaje publicado por los servicios de emergencia del estado de Carolina del Sur, en Estados Unidos, llamó la atención de todos.

Horas antes del fenómeno, el comité de la División de Manejo de Emergencias emitió un peculiar comunicado exhortando a la población a mantenerse alerta ante posibles reportes de “actividad paranormal”, y compartió un mapa en el que se marcaban reportes de avistamientos de criaturas míticas como el “Hombre Lagarto” y “Pie Grande”. Estos, según la entidad, coincidían con la ruta del eclipse.

