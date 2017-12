Tiroteo en California deja dos muertos y un herido

Un tiroteo en un negocio en el sur de California dejó dos muertos, incluyendo al agresor, además de una tercera persona herida, informaron las autoridades el viernes.

La policía de Long Beach indicó que se trató de un caso de “violencia laboral”. En Twitter, precisó que están investigando lo sucedido como homicidio.

Earlier active shooting incident in LB is now a murder investigation. Suspect is also believed to be deceased at the scene.

— Long Beach PD (CA) (@LBPD) December 30, 2017