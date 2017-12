FOTO. Sam Smith no teme mostrar que está enamorado de su nueva pareja

En octubre se reveló que Sam Smith había iniciado un romance con Brandon Flynn, uno de los actores de la serie de Netflix “13 Reasons Why”. La pareja fue vista en varias ocasiones paseando por diferentes ciudades, aunque ninguno había hecho pública su relación.

Sin embargo, ambos sorprendieron a los fans al publicar una de las primeras fotografías juntos; en la que claramente se puede ver que están más enamorados que nunca. Smith no había tenido una nueva relación desde su última ruptura, la que el cantante asegura fue la fuente de inspiración para su material discográfico “In the lonely hour”.

Fue Flynn quien publicó la fotografía en su perfil de Instagram, mientras que Smith la colocó en las historias (stories) de la misma red social. A las pocas horas de haber sido compartida, la imagen ya cuenta con más de 718 mil reacciones y más de 12 mil comentarios en las que los fans les han demostrado todo su cariño y apoyo.

Aunque la pareja ya había dado algunas pistas de su noviazgo, esta es la primera confirmación que hace oficial su nueva relación. Además, para ambos ha sido difícil poder verse, ya que Smith ha estado ocupado promoviendo su nuevo disco y viajando por el mundo gracias a su gira.

Fue en una entrevista con Ellen DeGeneres que el cantante habló por primera vez de Flynn. Fue cuando Ellen le preguntó si aún estaba soltero.

“No, ya no lo estoy. Y es una locura. Resulta raro lanzar este disco y no estar soltero. Porque cuando estrené ‘In the Lonely Hour’ sí me sentía solo. Y ahora estoy cantando canciones sobre otro hombre… estoy feliz, pero un poco extraño”, explicó Sam.