“Nos enfocaremos en planes piloto de grandes contribuyentes”, Juan Francisco Solórzano, jefe de la SAT

¿Qué logros resalta del año?

Ha sido un año importante con buenos resultados, primero se tendrá una recaudación récord en la historia de la institución. A pesar de varias adversidades hemos estado creciendo por encima de 5% interanual para nosotros es positivo. El año se puede dividir en tres etapas, la primera es de enero a abril donde tuvimos buenos resultados veníamos con un crecimiento cerca de 20% en el Impuesto Sobre la Renta, el Impuesto al Valor Agregado estaba bastante bien por ejemplo, en abril llegamos a la meta, posteriormente de mayo a septiembre estuvo influenciado por la amnistía fiscal exitosa, enfocada a pequeños contribuyentes, más del 60% de la recaudación provino de pequeños contribuyentes y más de 200 mil contribuyentes que se encontraban morosos con la institución y otra situación se pusieron al día, ese proceso representó más de Q1 mil 500 millones. En el último trimestre estuvo marcado por una baja en la actividad económica incluso nuestros datos coinciden un poco con los del sector privado.

¿Cuáles son los retos de la SAT para el próximo año?

Primero, iniciar los proyectos de lucha contra el contrabando, que es un tema socialmente difícil porque tiene muchas aristas, hay crimen organizado, algunas personas lo hacen para subsistir, pero también hay otros intereses involucrados que lucran con esas actividades y no pagan los impuestos, lo cual genera competencia desleal. El segundo tema es específico en grandes contribuyentes, se plantea una reingeniería de las áreas especiales de grandes contribuyentes que permita utilizar de una forma masiva el acceso a la información bancaria, el 2017 fue un año de implementación de toda la metodología y procedimiento y abrir una brecha judicial en los distintos juzgados, que nos ha permitido asegurarnos que podemos utilizar la herramienta del acceso a la información bancaria y lo que tenemos que hacer es usarla de forma efectiva enfocándonos en planes pilotos en grandes contribuyentes.

¿Cómo es la relación con el presidente Morales luego de que se ha reunido con sectores que lo atacan?

Hay una relación de mucho respeto, él siempre nos ha brindado su apoyo a través del ministro de Finanzas quien es el que presidente de nuestro directorio y con quien hemos trabajado en equipo, además, la mejor forma en que nos pueda dar su respaldo es permitiéndonos trabajar con independencia, lo que nos ha pedido es que se actúe con apego a la ley y se haga un trabajo objetivo y esto es lo que hemos tratado de venir haciendo. Desde que uno se postula para este cargo, conoce las responsabilidades, nuestro objetivo siempre es llegar a la meta dentro de las condiciones que se permitan alcanzar la recaudación, creo que el trabajo de los funcionarios debe ser evaluado y debe darse un seguimiento al desempeño. En enero cuando se hacen las evaluaciones y se tengan los cierres de la recaudación se tomará la decisión y no es un tema que me inquiete en este momento de una posibilidad de destitución o alguna situación de este tipo.

¿Cómo es la comunicación con el sector privado luego de intervenciones a empresas nacionales y extranjeras?

Se tiene una relación cordial, ha sido una comunicación donde se les ha invitado a trabajar en proyectos en conjuntos y también lo han pedido que lo hagamos, muestra de ello es lo que queremos impulsar el otro año sobre la lucha contra el contrabando que tiene que ser un esfuerzo integral que incluya al sector privado organizado quien es el más afectado.

¿Cómo será la atención del contribuyente para 2018?

La proyección es que se bajen la cantidad de consultas o trámites presenciales en las agencias, sabemos que tenemos que mejorar la atención presencial y ampliar la cobertura y parte de eso es un programa que son las agencias móviles actualmente son cinco y se ha llegado a 77 municipios donde antes la SAT no tenía presencia. Tenemos cafés internet dentro de las agencias que son espacios donde se le enseña al contribuyente a usar la tecnología.

Las preguntas incómodas

• ¿Qué paso con el like al tuit que fue criticado en Twitter?

Fue un error, borre el like en su momento, pero he sido abierto de decir que si he visto pornografía

• ¿Considera que hubo genocidio en el país?

Es un tema que se debe dirimir en las cortes, en lo particular me abstengo porque mi familia es actora en muchos de los casos y la decisión de mi familia ha sido dirimir en las cortes.

• ¿Qué opina de las declaraciones del expresidente Pérez sobre su calificación?

Nunca se me informo sobre que se me evaluó y nunca supe que términos usaron para llegar a la nota que no sabía, entonces para mi sinceramente ese directorio que me evaluó es casi un honor haber obtenido eso cuando ellos evaluaron a Carlos Muñoz, Omar Franco y Marco Tulio Abadío, que si para ellos eso eran personas idóneas, pues me siento tranquilo.