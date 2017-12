Presidente entrega títulos de propiedad a afectados por tormenta Stan, hoy 19 de diciembre 2017

El presidente Jimmy Morales realizó la entrega oficial de títulos de propiedad a familias damnificadas de los municipios de Ayutla y Catarina, en San Marcos, así como en Coatepeque, Quetzaltenango.

Morales realizó una gira de trabajo en San Marcos donde entregó 1,037 escrituras a igual número de familias que sufrieron el embate de la tormenta tropical Stan, en 2005, según información de AGN.

Cualquiera que diga que puede trabajar sin los alcaldes simple y sencillamente no va a poder llegar hasta los lugares más necesitados porque yo conozco Guatemala, pero yo no conozco las profundidades de las comunidades de estos departamentos, nosotros como gobierno creemos que debemos trabajar de la mano", afirmó el presidente.

Por otra parte, resaltó que los alcaldes son quienes "han estado luchando fuertemente para hacer realidad los proyectos en beneficio de sus comunidades, quiero agradecerles el trabajo que realizan, a mí no me importa de qué color son, de que partido han venido, a mí lo que me importa como presidente es que las cosas se hagan".

El presidente finalizó diciendo:

Quiero además agradecerle al pueblo de Guatemala que tuvo la confianza en mí para darme el privilegio de servir desde la presidencia, quiero agradecerle a todo el equipo que ha estado trabajando fuertemente".

* Con información de AGN.