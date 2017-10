Maduro critica la “dictadura” de las redes sociales

El presidente Nicolás Maduro suele achacar los graves problemas de Venezuela al imperialismo, la guerra económica o la oligarquía. Y ahora suma a su discurso un nuevo enemigo: la “dictadura” de las redes sociales.

En un acto público transmitido en cadena obligatoria de radio y televisión, el mandatario sudamericano acusó a plataformas como Facebook, Instagram y Twitter lo están despojando de seguidores y boicotean sus mensajes.

Maduro aseguró que dicho sabotaje fue patente en las recientes elecciones de gobernadores, que ganó ampliamente el chavismo en medio de denuncias de irregularidades.

“¿A ustedes les llega algún mensaje del gobierno, de la revolución? Les llega pura publicidad de la derecha. Yo casi que me salgo de Facebook, porque me llegaban tres videos diarios de Julio Borges (presidente del Parlamento) y me llegaban siempre antes de comer, y me provocaban náuseas; ganas de vomitar”.