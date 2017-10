Video. Usuarios denuncian plaga de cucarachas en unidades del Transmetro

Las imágenes fueron registradas este miércoles mientras el usuario se movilizaba en un articulado que cubría la ruta de la zona 6.

Según la denuncia, las imágenes fueron grabadas justo cuando la unidad del Transmetro llegaba a la estación de la plaza Barrios.

“Yo estaba en la fila del lado derecho. Lo que pude notar es que las cucarachas se movían en la rejindura ventana hacia la cuarta silla, porque comparten la misma ventana. Me retiré de la silla y no me fijé si en otras ventanas pasaba lo mismo (…) Con el asco que me dio y el fastidio que tenía ni siquiera tomé el número del bus o la placa”, expresó el usuario.