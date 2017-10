Trump critica a la NFL por no obligar a los jugadores a pararse durante el Himno Nacional

"La NFL decidió que no obligará a los jugadores a levantarse para nuestro Himno Nacional. Total falta de respeto a nuestro magnífico país!", escribió el presidente Donald Trump en un Twitter matinal.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 18, 2017