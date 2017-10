Pasajeros graban el aterrador momento en el que su avión cae en picada

Un vuelo cotidiano se transformó en una verdadera pesadilla para los pasajeros de un avión Airbus A320, de la aerolínea AirAsia. La aeronave viajaba desde Perth (Australia) hacia Bali (Indonesia), cuando de pronto la cabina sufrió un problema de presurización que desató el pánico entre la tripulación.

Tras el despegue y cuando el aparato estaba en velocidad crucero, este se desplomó más de 10 mil metros en cuestión de minutos, provocando que los viajeros se pusieran las máscaras de oxígeno e, incluso, comenzaran a enviar mensajes de despedida a sus seres queridos temiendo lo peor.

Algunos de los pasajeros grabaron el aterrador momento con sus teléfonos celulares. Los videos se hicieron virales horas más tarde.

An aviation expert says AirAsia should not be allowed to fly in and out of Australia until it meets safety standards. @DamoNews #9News pic.twitter.com/q7MTxylzRt

