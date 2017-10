Gestionan para que se apruebe ley de Aceptación de Cargos

Las representantes de la Corte Suprema de Justicia, Delia Dávila y María Eugenia Morales, se reunieron con los jefes de bloque para aclarar dudas sobre la iniciativa, que contempla otros mecanismos en el sistema judicial.

Cuando la persona se declara culpable y acepte los cargos en los hechos cometidos se le reducirá la condena y así resarcir a la víctima, que en muchos casos es el Estado”, resaltó Morales.

Mientras que Dávila indicó que durante 2016 se emitieron 15 mil 62 sentencias por el procedimiento común, pero por otras vías fueron 40 mil 356 resoluciones, por lo que el sistema penal está haciendo uso de los otros mecanismos que se establecen, pero consideramos que las reformas se pueden resolver más casos.

Los jefes de bloque acordaron analizar la propuesta de ley que cuenta con dictamen favorable por la comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, ya que ha sido incluida en agenda diaria, pero varios diputados entre ellos de la bancada oficial se retiran del hemiciclo.

Las modificaciones incluyen reparación económica a la víctima o devolver el producto del delito, en caso de no hacerlo no se podrá reducir las penas, dicho beneficio no se aplicará para casos de genocidio, desaparición forzada, ejecución extrajudicial y tortura.

En caso que el procesado acepta los cargos por los que se le señala, la pena impuesta no podrá ser conmutable.