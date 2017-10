Arzobispo dice que presidente Morales y Fiscal Aldana tienen que dialogar

El arzobispo metropolitano Óscar Julio Vián Morales nuevamente se refirió a temas de la coyuntura nacional al terminar la celebración de la Eucaristía este domingo, 15 de octubre.

Luego de haber celebrado la Santa Misa en la Rectoría de Santa Catalina, de acuerdo con una nota de Emisoras Unidas, el arzobispo indicó que el presidente Jimmy Morales y la Fiscal General, Thelma Aldana, deben dialogar.

Pero también se refirió al recién juramentado presidente del Organismo Judicial, José Antonio Pineda. "Existe buena expectativa con respecto al nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). “Toda escoba nueva barre bien", aseguró.

Además, según indica Emisoras Unidas, el religioso también habló sobre las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, diciendo que "tienen que seguir adelante. No podemos rajarnos, ánimo… hemos de tener entusiasmo para seguir, también habrá problemas, como en todo. Debemos tener una ley que nos ayude a tener mejores gobernantes".

Morales y Aldana

Vián Morales también hizo hincapié sobre el alejamiento que ha observado entre el presidente y la jefa del Ministerio Público (MP).

"Eso tiene que solucionarse. Tienen que dialogar, así que, aunque personalmente él tenga algo contra ella, tiene que mantener una buena relación con Thelma Aldana".

También hizo comentarios en cuanto a la renuncia de los tres ministros que fue rechazada por el Ejecutivo.

"El hecho de no aceptar la renuncia de tres ministros de Estado me parece bien por parte del Presidente. Él lo puede hacer. Sin embargo, no entiendo la actitud de los ministros… ojalá eso ayude para seguir adelante".