Vicente Fox: "El MP tiene que presentar pruebas suficientes para un desafuero contra Morales"

Antes de regresar a su país, el exmandatario compartió su perspectiva sobre la situación política del país, como el impacto en Centroamérica por las decisiones en Estados Unidos.

¿Cómo observa la crisis política que hay en el país?

Desde afuera se vende de otra manera, una crisis política sucede a diario en todos los países, por ejemplo, Estados Unidos o México, donde se ve el aguerrido inicio de campaña por la elección de presidente. En la política hay conflictos, discusión de ideas, debate y frecuentemente hay crisis, tampoco hay nada de que escandalizarse, ni nada terrible de lo que está pasando. Creo que tiene varias aristas y hay que verlo con mucha calma, lo importante es que un esfuerzo tan loable, tan apreciable como lo que está haciendo Guatemala para sacudir la corrupción es algo que deberíamos de estar practicando en toda Latinoamérica, y es algo que lleva a crisis, por lo que es normal que venga una situación así porque es sacar un tumor que afecta al resto del cuerpo. Ahora para la gente no nos perdamos en el mar de conflictos, acusaciones y posibles calumnias, de posibles denuncias sin sustento, no nos perdamos por empezar por lo pequeño, sino ataquemos la corrupción grandota, el verdadero cáncer, hay mucho más que hacer, pero hagámoslo con orden, creo que Guatemala tuvo un acierto en llamar a la comisión exterior o juez exterior, pero ese juez tiene que ser muy cuidadoso. A la opinión pública le digo aguas que tampoco te lleven al baile del escándalo de la injusticia, de la destrucción de reputaciones de gente, de la destrucción de instituciones que pasa como se observa en Brasil, seamos prudentes y cuidadosos.

¿Por qué llama calumnias a las primeras pruebas que ha presentado el MP contra Morales?

El proceso de la justicia debe apegarse a lo constitucional, aquí y afuera, por lo que es un proceso que no está terminado, el Ministerio Público tiene que seguir documentándose y presentar pruebas suficientes para un desafuero, pero es un procedimiento que hay que respetar, repito, no se puede calumniar o desprestigiar o pegarle a la reputación de una persona, creo que todos tenemos derecho al debido proceso jurídico, a la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario. La justicia no debe destruir reputaciones o instituciones, ya que afecta la economía, la división entre ciudadanos, la pérdida de inversión y de empleo son fatales.

¿Se puede replicar la CICIG en otros países?

Se cometió un grave error de origen que fue invitar y aceptar la formación de esta institución, de traer justicia, atacar en lo profundo la corrupción, debe haber un acuerdo, no puede violarse la soberanía exterior ni por un juez ni por la Organización de las Naciones Unidas, como presidente hubiera dicho ‘ven, ayúdame’, pero vamos a respetar mi soberanía, mi constitución y mis leyes, porque la justicia se apega a una carta magna, hay una justicia moral o ética que está por encima de eso, pero me parece que ahora dado lo que ha sucedido debe hacerse un nuevo contrato, llamaría a quien me está apoyando y decir ‘maestro, ven siéntate aquí’, me estás mandando jueces, perfecto, pero tampoco son todopoderosos por encima de la constitución local o de la presidencia o del congreso. Bajo el nuevo acuerdo quien venga que actúe primero sin el escándalo público, por qué tiene que llevar a la luz pública si todavía no ha demostrado culpabilidad, por qué se tiene que debatir en los medios un proceso judicial interno, todos tenemos derecho a esa privacidad, a que se respete nuestra inocencia. Hay ciertas aristas que puede llevar al fracaso este esfuerzo loable que aprecio tanto, que inclusive se lo recomendé al presidente Peña, tener un aliado poderoso porque la corrupción es un monstruo en nuestros países porque los carteles son más poderosos a veces que el Estado, porque los criminales tienen más dinero que el presupuesto de una nación vendiendo droga en los Estados Unidos, entonces eso es precisamente donde debemos poner el dedo, repito debemos quitar la crema, la nata, todo lo que está encima y después habrá tiempo para meterse a los detalles pequeños.

¿Cómo califica el trabajo del comisionado Velásquez?

Dudoso, porque combatir la corrupción es llevar a la cárcel, o sea el fruto final de la tarea que tiene que hacer el comisionado es encontrar criminales, someterlos a juicio y ponerlos en manos de la justicia, pero eso no es su tarea ventilar públicamente las cosas y no es sentirse con inmunidad total dentro del país, al final eso es justicia el respeto a la legislación, al Estado de Derecho, no se pueden señalar culpables, pero si hago mi mensaje a la gente de no caer en escándalos baratos, en decir una crisis política y que se está viniendo abajo, el país está en pie luchando en generar empleo. El presidente está haciendo su tarea, el Congreso tiene que vigilar al mandatario, hay normas y reglas para enjuiciar al presidente, pero todo en ese camino de respeto a la ley.

¿Puede afectar las decisiones del mandatario Trump?

Nos puede afectar mucho, pero es un harakiri, el señor se está ahorcando solo, así de sonso es y así de cabeza hueca, peleándose con medio mundo, denigrando, ofendiendo sobre todo a hispanos, a mexicanos, tomando decisiones idiotas, tiran US$35 mil millones para construir un muro, mejor que se los dé a Centroamérica y con eso terminamos la migración, no hay necesidad de construir un muro, sino empleos y se promueve desarrollo económico o el plan de infraestructura del que se habla acá. Comprensible todo por su egocentrismo, quiere sentirse don chingón, francamente el mundo no merece ese tipo que es como Maduro en Venezuela, llegarse a apropiar de un país les vale madre la democracia.

Número

35 mil millones de dólares se prevé que se destinen para construir el muro en la frontera con México.

Frase

“En la revisión del contrato se deben ver los derechos y la autoridad que se le concedió para saber qué instituciones debe respetar”.