EE. UU.: Estudiante lleva en aviones ayuda a Puerto Rico

Una estudiante de la Universidad Carnegie Mellon decidió pasar a la acción, preocupada por los relatos sobre su natal Puerto Rico después del paso del huracán María.

Cuando escuchó que había quienes habían contratado aviones privados para salir de la isla, la estudiante de tercer año de ciencias de las decisiones, Rosana Guernica, de 22 años, tuvo la idea de recaudar dinero para fletar una aeronave que llevara suministros médicos y evacuara a enfermos.

La abuela de la joven le dijo que la idea era disparatada pero Guernica ya la concretó en un par de ocasiones.

CMU student Rosana Guernica is on her 2nd trip to #PuertoRico today w/team of CMU volunteers! They're bringing supplies & evacuating people. pic.twitter.com/kYEQ1v0Qn4

— Carnegie Mellon (@CarnegieMellon) October 14, 2017