Trump firma decreto sobre seguro de salud

En conferencia de prensa, el presidente Donald Trump afirmó que la medida constituye “un alivio contra el Obamacare”, en referencia a la reforma del sistema de salud aprobada bajo el anterior gobierno de Barack Obama.

Trump recurrió a la orden ejecutiva luego de que los republicanos en el Congreso no lograron derogar la reforma impulsada por el gobierno anterior. Dijo que el sistema médico del país “mejorará” con su orden ejecutiva que, según afirmó, no le costará nada al erario público.

El magnate reiteró su pedido al Congreso de anular la ley de Obama, pero dijo que su orden ejecutiva le dará a la población más alternativas y por ende primas más accesibles.

Asociaciones médicas, grupos de consumidores y compañías aseguradoras han criticado la orden ejecutiva, afirmando que aumentará los costos para la gente enferma y que la cobertura para gente saludable vendrá con numerosas fallas.

Trump dijo que su orden ejecutiva es “un comienzo”, y prometió que próximamente habrá más medidas.

Frustrado por el fracaso del Congreso, el presidente está tratando de imponer su propia marca en el sistema de salud. Pero incluso los limitados pasos descritos el jueves tardarán meses en ser procesados por la burocracia oficial y expertos advirtieron a la ciudadanía que no habrá cambios inmediatos.

Pero es poco probable que los cambios ansiados por Trump se conviertan en realidad para el 2019, mucho menos para el año entrante.

El mandatario dijo que le insistirá al Congreso para que revoque la ley de Obama, la “Affordable Care Act” (“Ley de Cuidado de Salud Asequible”).

