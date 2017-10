Diputado Sandino Reyes renuncia a la UNE

El diputado Sandino Reyes renunció al partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), luego de estar involucrado en un supuesto encuentro sexual en el parqueo de uno de los edificios con oficinas del Congreso de la República.

De acuerdo con una nota de Emisoras Unidas, el legislador presentó su carta de renuncia este jueves a la dirección legislativa para que esta sea conocida por el pleno del Congreso.

El caso

El diputado Reyes fue señalado de tener relaciones sexuales con una mujer dentro del parqueo del edificio 7-11, ubicado en la esquina de la séptima avenida y 11 calle de la zona 1, el cual funciona como sede de oficinas del Legislativo.

Ante estos hechos, la UNE decidió separar temporalmente al legislador y trasladar el caso al Tribunal de Honor, "mientras se investiga y dilucida su situación jurídica".

Se defiendió

El diputado recordó que ese día él se quedó en su oficina con“personas muy honorables” trabajando una iniciativa de ley, la cual presentará este sábado en Suchitepéquez, distrito por el cual fue electo.

"Es falso. Los guardias no me dejaban salir del parqueo y tuve una discusión porque les dije que eso era un secuestro. Me querían dejar durmiendo en el parqueo. Tuve que llamar al presidente del Congreso, Óscar Chinchilla, para que me dejaran salir", dijo.

* Con información de Emisoras Unidas.