Trump sugiere que es más inteligente que Rex Tillerson

Continúa la controversia entre Donald Trump y Rex Tillerson. La semana pasada, el mandatario desestimó los reportes de prensa que señalaban que el secretario de Estado alguna vez lo llamó “estúpido”, pero este martes volvió a desatar la polémica al insinuar que él es más inteligente que su funcionario. El magnate, de hecho, sugirió comparar pruebas de coeficiente intelectual para demostrarlo.

Previamente, Tillerson se vio obligado a negar un informe de NBC News según el cual él había tachado de “estúpido” al presidente, después de una reunión en julio en el Pentágono. “Él es inteligente”, dijo el jefe de la diplomacia estadounidense en rueda de prensa, en alusión a Trump.

Rex Tillerson, secretario de Estado de Estados Unidos. Foto: AFP

Sin embargo, algo sobre el incidente parece molestar al mandatario, quien en una entrevista publicada este martes por la revista Forbes dejó entrever lo que realmente piensa al respecto.

“Creo que es una noticia falsa (…) Pero si lo hizo, creo que tendremos que comparar las pruebas de coeficiente intelectual y puedo decirte quién va a ganar”.

El informe de NBC News se conoció pocos días después de que Trump recriminara públicamente a Tillerson por “perder el tiempo” con Corea del Norte, tratando de frenar su programa balístico y nuclear.

Foto: AP / Foto: AP

La reprimenda de Trump en Twitter reavivó rumores de que Tillerson no está contento con su puesto, aunque el ex director ejecutivo de ExxonMobil ha insistido en que no tiene intención de renunciar.

Aun así la semana pasada Trump dijo a reporteros que tiene “total confianza” en su secretario de Estado.

Ola de tuits

Por otra parte, el presidente lanzó el martes una andanada de tuits sobre diversos temas. En uno de ellos, dijo que no es fácil buscar ayuda en los congresistas demócratas para aprobar leyes de inmigración porque “los demócratas no quieren fronteras seguras”. A los demócratas “no les importa la seguridad de Estados Unidos”, dijo Trump.

The problem with agreeing to a policy on immigration is that the Democrats don't want secure borders,they don't care about safety for U.S.A. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 10, 2017

También sugirió que Estados Unidos cambiara sus leyes fiscales para castigar a organizaciones como la NFL si sus miembros “faltan al respeto” al himno nacional o la bandera del país.

La NFL perdió su condición de exención a impuestos federales hace un par de años y ahora presenta declaraciones fiscales como entidad gravable, de modo que es improbable que la propuesta tuiteada por Trump cambie algo.

“¿Por qué recibe la NFL enormes exenciones fiscales y al mismo tiempo falta al respeto a nuestro himno, bandera y país? ¡Cambien la ley fiscal!”, escribió el magnate en la red social.

Why is the NFL getting massive tax breaks while at the same time disrespecting our Anthem, Flag and Country? Change tax law! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 10, 2017

El presidente también tuiteó que las cifras de audiencia de ESPN se han “hundido” debido a Jemele Hill, una presentadora que fue suspendida por expresar opiniones políticas en medios sociales.

With Jemele Hill at the mike, it is no wonder ESPN ratings have "tanked," in fact, tanked so badly it is the talk of the industry! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 10, 2017

Aunque la audiencia de la NFL ha bajado ligeramente, ESPN sigue siendo uno de los canales de cable más populares en Estados Unidos, con una media de 3 millones de espectadores en horario de máxima audiencia.

*Con información de AFP y AP