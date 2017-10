Senador Bob Corker: La Casa Blanca es una “guardería para adultos”

Un encolerizado Donald Trump y un prominente senador que teme que el país se encamine a un “caos” se han trenzado en una mordaz disputa a través de las redes sociales que refleja las profundas grietas que aquejan al Partido Republicano.

En una actitud que hasta hace poco hubiera resultado inconcebible, el senador republicano Bob Corker, experto en política exterior, se sintió obligado a salir al cruce de algunas afirmaciones de Trump y dijo en su cuenta de Twitter que era “una vergüenza que la Casa Blanca se haya convertido en una guardería para adultos. Alguien obviamente no cubrió su turno esta mañana”.

It's a shame the White House has become an adult day care center. Someone obviously missed their shift this morning.

En una entrevista el domingo con el diario The New York Times, Corker dijo que Trump podría poner a Estados Unidos “en camino de la Tercera Guerra Mundial” al hacer amenazas a otros países. El senador agregó que Trump está actuando como si siguiera en su viejo reality show de televisión.

El comportamiento de Trump “tendría que inquietar a cualquiera que se preocupe por nuestra nación”, añadió. Corker también dijo al periódico que casi todos los senadores republicanos compartían sus preocupaciones sobre Trump.

El presidente, por su parte, no se quedó atrás y la emprendió contra su correligionario. “Bob Corker nos dio el Acuerdo con Irán” sobre el programa nuclear de los iraníes, que describió como “horrible”. Añadió que Corker se proponía obstaculizar la agenda de la Casa Blanca y que “imploró” el apoyo de Trump a su reelección en el 2018.

Bob Corker gave us the Iran Deal, & that's about it. We need HealthCare, we need Tax Cuts/Reform, we need people that can get the job done!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 8, 2017